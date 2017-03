Isola dei Famosi, Nancy Coppola al centro del litigio tra Moreno e Raz Degan

La napoletana Nancy Coppola ancora al centro, suo malgrado, delle liti che stanno costellando questa edizione dell'Isola dei Famosi.

È stato Moreno questa volta a tirarla in ballo, nel suo accusare Raz Degan di essere insincero. “Tu non sei un uomo – gli ha detto l'ex allievo di Amici – non ti assumi le responsabilità dei tuoi gesti”.

Alla risposta di Degan, che ha invitato i naufraghi a non fidarsi di lui, Moreno ha replicato: “Di Nancy Coppola (con cui Degan sta sviluppando un buon rapporto, ndR) hai detto che volevi metterle un bastoncino e cuocerla come un maialino. Sei bipolare, sei uno psicopatico”.

La neomelodica prima si è detta “disgustata”, poi lo ha invitato a “farsi i fatti suoi”.