Nancy Coppola, schietta e “discriminata”: per il web la napoletana è la paladina dell'Isola

Nancy Coppola è la più amata dell'Isola dei Famosi. La napoletana sta avendo tantissimo successo in rete, questo non soltanto in Campania.

Schietta, senza peli sulla lingua, sta dando vita a vere e proprie perle di viralità come la “guerra” a Nathalie Caldonazzo, accusata di essere snob e altezzosa. Un rapporto – tra le due – che proprio pare non voler decollare anche per una certa “distanza” dalla napoletana della Caldonazzo che sta facendo infuriare gran parte del pubblico meridionale.

L'ultimo contrasto di Nancy, ad ogni modo, è avvenuto con Moreno, del quale ha sottolineato “una mancanza”. Il risultato? Un nuovo litigio con tanto di “mandata a quel paese”.