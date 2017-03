Nancy lascia l'Isola dei Famosi? L'amica del cuore fa chiarezza

Rosa Pezzella, la migliore amica di Nancy Coppola, spegne le voci su una presunta “elezione programmata” per Nancy all'Isola dei Famosi.

La polemica era nata dopo le parole dette dalla cantante neomelodica al marito, quando gli aveva promesso che si sarebbero rivisti nel giro di pochi giorni nonostante lei non fosse in nomination.

L'amica del cuore ha fatto quindi definitiva chiarezza su quella frase. “Ma vi siete chiesti come fa Nancy ad uscire se non è in nomination? Ha detto 'una settimana' – spiega Rosa Pezzella – solo perché voleva dire che comunque manca poco e finisce tutto! Ma la fretta che doveva lasciare il marito, poi si mette il momento magico dopo 8 settimane riabbracciare un familiare ci sta anche che si sbaglia una frase”.