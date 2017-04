Nancy Coppola in lacrime nel lasciare l'Isola: arriva la finale

Con la finale dell'Isola dei Famosi ormai alle porte, la partenopea Nancy Coppola ha già vinto il suo reality: mai in nomination, è l'unica tra i naufraghi ad essere riuscita a conquistare la fiducia di tutti.

Ha pianto, abbracciando Malena ed Eva Grimaldi, nel leggere il comunicato sulla fine della loro avventura sull'isola. Un ultimo bagno, le loro urla liberatorie che quasi hanno disturbato Raz Degan, poi la gratitudine di Malena: Nancy le è sempre stata accanto, senza farle sentire “il peso dei pregiudizi” per il suo lavoro.

Per i cinque naufraghi rimasti l’Honduras diventerà presto un ricordo. Adesso c'è da stabilire chi è il vincitore di questa edizione. In molti in città si stanno mobilitando per votarla: Nancy può farcela.

“Lei conta su di noi! - scrive Rosa Pezzella, migliore amica di Nancy, dalla pagina ufficiale della cantante - Domani sera sosteniamola con un sms nel momento del bisogno!”.