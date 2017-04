Nancy Coppola: "Spero di essere stata un buon esempio per Napoli"

"Finalmente con voi amici miei. Voglio ringraziarvi per per il grande sostegno che mi avete dato, spero di essere stata un buon esempio per la mia Napoli. Siete stati la mia forza .... vi amo #michiamonancy".

Così su Facebook Nancy Coppola, quarta classificata all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. La cantante napoletana incontrerà venerdì sera i suoi fan al Bar Vittoria di San Giovanni a Teduccio a partire dalle ore 22.