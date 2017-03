Isola dei Famosi, Nancy Coppola si commuove per il messaggio del suo piccolo Vincenzo

Molte emozioni ieri nella sesta puntata de “L’isola dei Famosi”. Non solo il dibattito sul coming out di Eva Grimaldi, anche una bella sorpresa per la cantante napoletana Nancy Coppola: un messaggio video di Vincenzo, il suo bambino.

"Ciao mamma come stai? - il messaggio del piccolo - Ti amo, vado tutti i giorni a scuola, quando la vinci una prova?”. "Tranquilla - ha proseguito mentre la Coppola era già a questo punto in lacrime - a casa è tutto sotto controllo”.

Il bimbo ha anche cantato dei brani della neomelodica. Nancy, commossa ha ringraziato il bimbo.