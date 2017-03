Raz Degan lascia il suo cibo ad altri naufraghi: Nancy Coppola gli dà un bacio

Isola dei Famosi sempre più ricca di colpi di scena, con gli equilibri tra i protagonisti che cambiano giorno dopo giorno. Nancy Coppola, Malena e Simone Susinna sono sempre più vicini a Raz Degan, mentre Samantha De Grenet e Giulio Base appaiono più isolati.

Un doppio bel gesto di Raz Degan ha portato dalla sua molti naufraghi. Simone Susinna aveva avuto un malore per stanchezza e fame, così l'ex modello gli ha dato un po' del suo cibo. La solidarietà di Degan ha stupito sia Simone che gli altri. Ma non si è limitato a quello: vedendo Malena, Simone e Nancy che si stavano dividendo il poco cibo a loro disposizione, l'israeliano si è avvicinato e ha regalato loro un suo pesce. In particolare la neomelodica partenopea ha subito ringraziato dandogli un bacio sulla guancia.

Samantha De Grenet ha visto tutto e si è sfogata in confesionale: “Lo scopo di Raz è quello di distruggere il re e la regina che lui si è fatto nella sua testa. Distruggere Samantha De Grenet e Giulio Base. Questo accaparrandosi l'amore dei suoi sudditi”.