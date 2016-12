Nancy Brilli e Roy De Vita: "Amore al capolinea"

Dopo mesi di alti e bassi, la storia tra Nancy Brilli e il chirurgo Roy De Vita sarebbe arrivata al capolinea. Lo rivela il settimanale "Oggi". L'attrice è partita per trascorrere le feste in Kenya, lui invece a Natale è stato a Napoli dalla madre e poi si è concesso qualche giorno in montagna con suo figlio.

A scatenare la crisi definitiva, il matrimonio tra i due mai celebrato. Come raccontava pochi mesi fa la stessa Nancy al settimanale: "Io e Roy non ci sposeremo, e questo ha cambiato le prospettive, il modo di pensare la nostra coppia. All’inizio, la cosa mi ha delusa molto. Comunque voglio continuare a essere positiva, a pensare a cose belle per il futuro, che non so che cosa sarà. Una volta avrei detto che Roy era la famiglia, ora gli scenari sono cambiati. Il legame è molto forte, ma non siamo una coppia sposata, cosa per me importante. Ne prendo atto, con le conseguenze del caso".