Lutto a Uomini e Donne: "Mario è morto per un infarto"

Si è diffusa nelle scorse ore la notizia della morte di Mario Carducci, il napoletano diventato famoso grazie al programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. L'uomo aveva infatti partecipato al trono “over”.

Giuliano Giuliani, altro storico volto del programma, ha raccontato a Fanpage della tragedia. "Mario stava bene, non era malato. Aveva 80 anni ed era animato dalla simpatia di sempre. Sabato mattina si è svegliato lamentando forti dolori al petto. Si è accasciato pochi istanti dopo, vittima di un infarto. È morto prima che i soccorsi riuscissero ad arrivare sul posto. Si è spento serenamente, è stata la figlia a restargli accanto fino all’ultimo momento. Viveva insieme a lei".

Durante il programma, Mario conobbe Brigida Tafaro, ma la loro storia non durò molto. "Si sentivano di tanto in tanto, ma negli ultimi tempi non aveva una compagna".