Un Posto al Sole, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti in attesa di un figlio

"In diretta a Vieni dame l'annuncio ufficiale Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti diventeranno presto genitori di un'altra bambina. I nostri più affettuosi auguri alla famiglia, in attesa della nuova arrivata Congratulazioni e tanti baci da tutti noi", è il post della trasmissione di Caterina Balivo che ieri ha ospitato la coppia formata da due noti attori di Un Posto al Sole (Filippo e Arianna).

"È stato proprio un bel pomeriggio! Tante notizie, tante emozioni e tante cose importanti! Grazie a Vienidame e soprattutto a Caterina Balivo per la splendida accoglienza! E ancor di più grazie a @weworld.onlus per tutte le cose importanti e meravigliose che fa. Ricordate 45597 , con soli 2 Euro si può fare tanto per contribuire alla lotta contro la #violenzasulledonne ! È un piccolo gesto ma che significa molto!!! Avanti!!, scrivono Tommaso e Samanta.