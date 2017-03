Dal Belgio: "Mertens e sua moglie si stanno lasciando"

Crisi in casa Mertens? In Belgio si fa gossip sul folletto del Napoli. Secondo alcuni media locali, tra Dries e la moglie Katrin Kerhorf ci sarebbe aria di crisi, al punto che la ragazza pare possa a breve lasciare Napoli per andare a vivere a Leuven.

I due, compagni fin dall'adolescenza, si sono sposati nel 2015. In un recente passato molto attivi sui social network, in effetti come coppia è da molto che non postano momenti condivisi. Questo metre Kat pare sia stata spesso vista in viaggio da sola.