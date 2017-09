Mertens e Kat di nuovo insieme: serata ai baretti di Chiaia

"A me piace vivere la città, andare in giro, uscire a mangiare e conoscere la gente che vive qui. Sono qui da cinque anni e mi piacciono molte cose della città, il mare, il clima e il caffè: Napoli è bellissima". Così, pochi giorni fa, Dries Mertens nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tiki Taka, in onda su Italia 1.

Un amore, quello del campione, confermato nelle scorse ore. Il calciatore, insieme alla moglie Kat, sarebbero stati infatti visti nel cuore di Chiaia, seduti con alcuni amici ad un tavolino all'aperto dei baretti.

Dries si sarebbe lasciato andare anche a qualche tenero bacio in pubblico con Kat, dopo il momento difficile affrontato dalla coppia quest'anno.