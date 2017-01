Marika Fruscio: "Uscirei a cena con Bernardeschi". Ma lui è fidanzato

Marika Fruscio è intervenuta a Tutto-Viola Bar sport su Radio Blu per commentare la recente eliminazione della Fiorentina dalla Tim Cup. "La sceneggiata 'napoletana' di Callejon? Non la definirei tale. È un comportamento normale da trance agonistica. Poi Callejon è un bravissimo ragazzo, sono una sua fan. Fisicamente parlando invece non è il mio tipo".

Marika uscirebbe infatti a cena con Federico Bernardeschi. "Mi piace perché sembra grintoso; anche fisicamente non è affatto male. È fidanzato? Io non sono gelosa della fidanzata", ha ammesso scherzosamente.