Marco Tardelli e Myrta Merlino innamorati: baci e carezze alla luce del sole

Giocano a tennis, si scambiano baci e carezze sotto rete e e se ne vanno via insieme a piedi. Sul nuovo numero di “Chi”, l'incontro e il simpatico siparietto fra il campione azzurro Marco Tardelli e la giornalista e conduttrice Myrta Merlino. I due si sono dati appuntamento al Foro Italico, non lontano dagli studi di La7 dove va in onda ogni giorno “L’aria che tira”.

Lei ha tre figli, lui due nati da relazioni diverse: quella con la ex moglie e quella con la giornalista Stella Pende. Tardelli e la Merlino, a San Valentino, erano già stati avvistati in un ristorante vicino al Pantheon.