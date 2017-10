Maradona, il ricordo a 50 anni dalla morte di Che Guevara

Che Guevara è sempre stato un mito per Diego Armando Maradona, come il suo tatuaggio di vecchia data non ha mai nascosto. A 50 anni dalla morte, il Pibe lo ha ricordato con un post sui social.

“#Che Guevara, a 50 anni dalla tua morte, i tuoi occhi sono ancora più aperti che mai – scrive Maradona – Ci sono stati molti comandanti, ma mai uno come te. Mi chiedo, com'è possibile che a oggi non ne si siano stati rimpatriati i resti? Vorrei che nelle scuole, ai ragazzi di 15 o 16 anni, si raccontasse la sua, e che loro possano trarre le proprie conclusioni. Ma la tengono nascosta, perché hanno paura di lui. Perché quelli che sono venuti dopo ci hanno dato merda, invece di cibo. E VILLE, invece di case. Possono biasimarmi, ma non mi interessa. L'ha fatto il San Siro intero, con 80.000 persone che mi fischiarono l'inno e mi gridarono "Maradona figlio di puttana". E quando l'ho raccontato alla mia vecchia, si è uccisa dalle risate. Quindi non mi interessa. Fino alla vittoria, sempre!”