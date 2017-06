Maradona e suo figlio Diego in vacanza a Dubai

Più che mai uniti. Diego Armando Maradona Junior sta trascorrendo una vacanza con il padre a Dubai. I due si sono dati appuntamento per trascorrere qualche giorno di relax, come testimoia uno scatto pubblicato dal ragazzo sul suo profilo Instagram.

Dopo anni di lontananza, il loro rapporto è adesso forte. Come raccontò il figlio di Diego Armando Maradona qualche tempo fa nello studio di Barbara d'Urso: "Mi ha chiesto perdono e mi ha invitato a cena, non mi sembrava vero. Sono andato con mia moglie, ci siamo commossi. Mi ha detto: non ci lasceremo più, d'ora in poi ti darò tutto quello che meriti".