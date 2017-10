"Maradona ha denunciato le figlie", ma arriva la precisazione del suo manager

A riportare la notizia sono stati i media argentini: secondo loro Diego Armando Maradona avrebbe intenzione di denunciare le sue due figlie, Dalma e Giannina. Nella ricostruzione degli argentini, le figlie del Pibe avrebbero sottratto 1milione e 850mila dollari, circa 2 milioni di euro, da un suo conto in una banca uruguaiana.

In realtà, come spiegato dal manager e agente del Pibe Stefano Ceci, Maradona non ha denunciato le due figlie, ma ha chiesto che vengano ascoltate dal giudice, questo nell'ambito della causa contro Claudia Villafane, ex di Maradona e madre delle due.

"Diego ha denciato da tempo l’ex moglie Claudia Villafane – ha spiegato Ceci – che si sarebbe appropriata di appartamenti a Miami e di alcuni conti correnti, tra cui questo in Uruguay, a favore di Dalma e Giannina che è stato aperto quando avevano 12 e 10 anni. Maradona non ha denunciato le figlie. Ha solo chiesto che entrambe vengano ascoltate dal giudice nella causa contro Claudia Villafane".