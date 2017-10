Elisabetta Gregoraci sul futuro di Made in Sud: "Ci sono delle novità che non posso dire"

Nel corso della presentazione di Made in China napoletano, il film diretto da Simone Schettino, Elisabetta Gregoraci ha risposto anche ad alcune domande sul futuro di Made in Sud.

"Il futuro di Made in Sud? In realtà non posso dare notizie su questo argomento. Ci sono sicuramente delle novità, che però non posso dire...", la frase sibillina della showgirl ai microfoni di TvBlog.