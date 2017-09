L'uomo più bello d'Italia è napoletano

Napoletano, 23 anni, con il sogno di diventare un attore ricalcando le orme del concittadino Massimo Troisi.

E' Luciano Punzo, da San Giorgio a Cremano, l'uomo più bello d'Italia. Il giovane é stato incoronato ieri sera ad Alba Adriatica da Maddalena Corvaglia, madrina del concorso di Mister Italia 2017.

Per il neo Mister Italia, quella vissuta ieri sera "è stata una emozione incredibile, non ho parole per descriverla". Subito dopo l'incoronazione la doverosa dedica "alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, anche quando vivevo da solo a Roma per frequentare l'Accademia di Cinema e Teatro".

La recitazione Luciano ce l'ha nel dna, visto che abita a San Giorgio a Cremano, luogo natale di Massimo Troisi. "Sono originario di Napoli centrale, ma da anni vivo con la mia famiglia a San Giorgio. Troisi é un mito del cinema non solo italiano, ma internazionale. Tra gli attori contemporanei mi ispiro a Gabriel Garko".

Luciano è uno sportivo ("Vado in palestra quasi tutti i giorni"), ma pur simpatizzando per il Napoli la sua fede calcistica è un'altra: "Sono un tifosissimo dell'Inter".