Lory Del Santo bloccata a Miami dall'uragano: "Ho paura"

Non è un bel momento per Lory Del Santo. Dopo aver trascorso tutta l'estate in vacanza a Miami con il fidanzato Marco Cucolo e i figli, ora la preoccupazione è per l'uragano Irma arrivato in Florida."Ho paura, come tutti ci siamo organizzati con le provviste, ma siamo rimasti davvero in pochi: moriremo?", ha raccontato via WhatsApp a Tgcom24.

"Siamo senza elettricità, speriamo di sopravvivere e di riuscire a rientrare a Milano nei prossimi giorni", ha fatto sapere Lory. "I supermercati sono stati presi d'assalto e sono vuoti. Sapevamo dell'uragano, ma non immaginavamo che ci saremmo ritrovati in una situazione del genere".