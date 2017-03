Lory Del Santo sogna un terzo figlio a 58 anni

Al settimanale Novella 2000, Lory Del Santo ha confessato un suo sogno: diventare mamma per la terza volta. L'attrice, da alcuni anni, è fidanzata con il giovane napoletano Marco Cucolo.

"Il mio progetto principale è quello di mettere al mondo una nuova vita, e sapere che anche lui ha il mio stesso scopo mi rende ancora più determinata", ha spiegato l'attrice, 58 anni. "Ora dipende solo da me, non basta il coraggio. Devo trovare un sistema che mi aiuti, dato che rimanere incinta naturalmente alla mia età è molto difficile, se non impossibile. Mi manca la femmina, la desidero tanto, e non da oggi. È un rimpianto molto forte quello che provo e voglio recuperare. Al tempo stesso mi rimprovero perché, pur avendo avuto spesso questo pensiero, non ho fatto in modo che si concretizzasse. Ora però le cose stanno cambiando" .

Ed è pronta a partire: "Mi sono informata e so che in Spagna ci sono delle cliniche alle quali potrei rivolgermi. Se trovassi chi mi dice che ha avuto un'esperienza positiva e mi desse l'indirizzo del luogo dove realizzare questo sogno partirei entro aprile”