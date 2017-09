Lory Del Santo: "Io e Marco siamo sopravvissuti all'uragano Irma"

Una permanenza da incubo quella di Lory Del Santo e del fidanzato napoletano Marco Cucolo a Miami a causa dell'uragano Irma. Fortunatamente la coppia è riuscita a salvarsi.

Intervistata dal settimanale Spy, Lory ha raccontato: "Siamo andati all'aeroporto, ma non c'erano più voli, né macchine a noleggio disponibili per andare via, quindi siamo stati costretti a rimanere in città. Siamo rimasti in un appartamento in affitto e abbiamo vissuto il momento come un film. La città era deserta, avevano protetto le porte degli edifici con pannelli di alluminio e di legno. Nella nostra casa non c'erano finestre antiuragano ma vetri normali come quelli dei bicchieri".

All'ultimo momento, l'uragano ha cambiato rotta così "non ci ha preso in pieno. È stata in ogni caso un'esperienza terrificante. Nella palazzina quattordici appartamenti sono danneggiati e si sono rotte tutte le finestre. C'è stato anche l'allagamento. Marco aveva paura di morire, mi diceva che era troppo giovane per morire e che la colpa sarebbe stata tutta mia".