Lorella Boccia inviata di Sabato italiano: "Parlerò d'amore"

Di Lorella Boccia, in particolare negli ultimi mesi, si sta parlando tanto. Dopo il successo di Amici, la ballerina professionista è stata protagonista di una copertina di Playboy ed ora per lei si prospetta un futuro in televisione su RaiUNo.

La showgirl di Torre Annunziata, come annuncia il settimanale Oggi, dal 30 settembre sarà inviata di Sabato italiano, il programma condotto da Eleonora Daniele.

Boccia, fidanzata con Niccolò Presta, figlia del noto manager degli artisti, Lucio, girarerà l'Italia per parlar d'amore, come ha dichiarato.