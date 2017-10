Lorella Boccia e le foto senza veli per Playboy: "Mi sono vergognata all'inizio"

Ex ballerina di Amici e professionista nello stesso programma. La ballerina napoletana Lorella Boccia è oggi anche inviata per il programma di Rai1 Sabato Italiano.

Di recente, sono apparse le sue foto sexy sulla rivista Playboy. E a tal proposito, in un'intervista a Oggi, ha spiegato: "Quando mi è stato proposto ero un po' scettica. Non ho mai pensato di mostrarmi agli altri in quel modo. Poi, riflettendo, ho deciso di farlo ma alle mie condizioni. Non volevo espormi totalmente in foto che potessero risultare volgari".

La ballerina è ora molto contenta del risultato. "Mi sono vergognata tantissimo e all'inizio ho avuto grandi difficoltà nel posare. Facevo delle facce stranissime. Non bisogna dimenticarsi che, mentre tu sei lì, in quella situazione, davanti a te ci sono moltissime persone. Non è di certo rilassante. Adesso, quando mi vedo in quella copertina, non mi trovo volgare e mi piaccio".