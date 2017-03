Lisa Fusco: "Mio padre mi parla dall’aldilà"

"Mio padre mi parla dall'aldilà". La rivelazione è di Lisa Fusco, la soubrettina napoletana, al settimanale Nuovo. Tutto comincia nel luglio del 2015, una decina di giorni dopo la scomparsa. La showgirl inizia a notare alcuni segnali provenienti dalla stampante del padre. "Inizialmente ho avuto paura, ma ora sono felice di avere un contatto con lui. Ero sulla poltrona del soggiorno a struggermi dal dolore per la sua morte. Mi chiedevo 'papà dove sei?', all'improvviso si è accesa la luce della stampante".

"Non ho avuto il coraggio di alzarmi e sono rimasta immobilizzata. Poco dopo mi sono addormentata, sfiancata dal dolore. Lì per lì non ho dato peso alla cosa, poi ho capito che era un segnale di mio padre per comunicare con me". Niente guasto all'apparecchio, ha spiegato Lisa. "È praticamente nuova, l'ho fatta anche controllare da un tecnico ed è tutto a posto. La spina è inserita, ma è spenta. Si accende da sola all'improvvisa. Capita che i nostri cari, dopo la scomparsa, si servano di un oggetto per mettersi in contatto con noi. Sono sempre stata la sensitiva della famiglia, per questo mio padre ha scelto me per comunicare".