L'Isola dei Famosi, Nancy Coppola attaccata: "Sei la cameriera di Raz Degan"

Continuano gli alti e bassi tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Continua l’isolamento di Raz Degan, e così Nancy Coppola gli ha portato del cibo. "Cerco di avvicinarmi perché mi fa tenerezza. Tutta la giornata sta sempre da solo, in disparte, senza parlare con nessuno. Il cibo non si rifiuta a nessuno, gli altri lo istigano, sono cattivi".

Ma l'atteggiamento della cantante napoletana non è piaciuta a Simone Susinna. "Perché devi portargli tu le cose? Ma chi sei? La sua cameriera?". Subito dopo, ha preso le scarpe di Degan e gliele ha lanciate contro come una furia. Un gesto che ha innervosito Nancy: "Mica è un cane. Non vado a fare la serva. Sono io che decido di portargli le cose, non mi ha chiesto lui di farlo".