L'Isola dei famosi, Nancy Coppola furiosa: "Mi trattate come una scema"

All'Isola dei famosi il gruppo continua a vivere alti e bassi. L'ultima naufraga a vivere un momento difficile è Nancy Coppola.

La cantante ha prima discusso con Eva Grimaldi, poi ha rimproverato anche gli altri. Tutto ha avuto inizio in una notte piovosa quando Eva è rientrata nella capanna e ha svegliato Nancy: "Ma perché devi svegliarmi? Non svegliarmi sempre. E vale per tutti quanti, continuate a uscire. Mi trattate come una scema. È un discorso che vale per tutti, non solo per te Eva ma sei tu che mi svegli".

Poco dopo, Nancy ha voluto parlare con tutti i naufraghi: "Visto che sono l'ultima ruota del carro, oggi dico quello che mi sta bene e quello che non mi sta bene. Facciamo questi turni, qualche volta avete rimproverato me ed Eva perché parlavamo o ridevamo e giustamente stavate dormendo. Ho chiesto scusa. Se io devo portare rispetto a voi e non devo parlare quando dormite, va tutto bene. Se voi dovete dormire tutti quanti, io mi sacrifico. Ma se sto già dormendo, non dovete venire a dirmi ‘Permesso'. Io già stavo dormendo, quindi esigo rispetto. Fatemi capire, faccio il cagnolino. Voi parlate e io sto ad ascoltarvi?".

La Grimaldi l'ha però invitata ad abbassare i toni: "Non mi devi aggredire, dove sta il rispetto? E smettila".