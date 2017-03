Kayley France, la modella Usa pazza degli azzurri è pronta per la sfida col Real

Si chiama Kayley France, ha 26 anni, ed è una tifosa d'eccezione del Napoli. La modella statunitense continua a postare dal suo profilo Instagram foto in cui non riesce a trattenere la sua passione per gli azzurri, ancora più forte nell'avvicinarsi ad una sfida storica come quella di stasera contro il Real Madrid in Champions.

Grande appassionata di musica e considerata un importante “influencer” sui social, Kayley sul match di oggi dice la sua così: “Good morning Napoli! No matter what will happen today is going to be an amazing day”. “Buongiorno Napoli! Non importa come andrà stasera, sarà comunque una giornata fantastica”. Il suo giocatore preferito? Il più napoletano di tutti, Lorenzo Insigne.

LE SUE FOTO SU INSTAGRAM