Karina Cascella: "Grande Fratello Vip, non avrei mai accettato"

Per Karina Cascella non c’è stata nessuna chiamata al Grande Fratello Vip 2 in partenza stasera, come era stato invece detto.

"Di concreto non c'è stato mai nulla – ha spiegato l'ex opinionista di Uomini e Donne a “Novella2000” - ma non credo che avrei accettato di partecipare se mi fosse stato proposto.Il motivo? Mia figlia. Sono troppo attaccata a Ginevra e non riuscirei a staccarmi da lei per un lungo periodo, sebbene suo padre sia un genitore molto presente".