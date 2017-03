Joe Bastianich: "Cannavacciuolo quando parla non si capisce un c…."

"Antonio Cannavacciuolo parla napoletano e non si capisce un c....". Così Joe Bastianich, tra i giudici di MasterChef, a poche ore dalla prima edizione di "Celebrity Masterchef".

Nell'intervista per Il Fatto Quotidiano, l'imprenditore ha parlato anche di Carlo Cracco che ha lasciato temporaneamente la produzione per dedicarsi ai progetti personali. "Carlo Cracco è un presuntuoso, morto un Papa se ne fa un altro. Non abbiamo ancora deciso, in realtà. C’è anche l’ipotesi che non si prenda nessuno".

La cucina è maschile o femminile? "La cucina più buona, almeno in Italia, è quella delle donne: mia mamma e mia nonna trasmettono tradizione e amore per gli altri. Il ruolo dello chef è più militare, tiene sotto controllo e comanda in cucina, è altro ruolo".