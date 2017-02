Jessica in palestra: l'allenamento sexy della moglie di Ciro Immobile | VIDEO

Nel video girato in un esclusivo circolo sportivo romano Jessica si mostra in forma smagliante anche dopo due gravidanze

La bellissima Jessica Immobile, moglie del calciatore partenopeo Ciro – punta di diamante della Lazio – ha postato sul proprio profilo Instagram un nuovo video che ha fatto andare in visibilio i numerosi fan della coppia.

Questa volta c'è lei alle prese con un sexy allenamento in un esclusivo circolo sportivo romano, in cui mostra il fisico statuario. Jessica è in forma smagliante anche dopo due gravidanze.