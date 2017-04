Jeremias Rodriguez contro Stefano De Martino: "Non lascerei mai incolpare la madre di mio figlio"

Un chiaro attacco quello che Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, ha lanciato su Instagram a Stefano De Martino. Le dure parole arrivano dopo quelle altrettanto pesanti, in sede processuale, di Fabrizio Corona. Riferendosi ai soldi trovati nel controsoffitto della casa di una collaboratrice e in una banca austriaca, l'ex paparazzo ha spiegato: "Sono soldi in nero frutto del mio lavoro. Con Belen eravamo una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde: tutto quel che toccavamo diventava oro".

"Ora parlo io", ha scritto qualche ora dopo Jeremias Rodriguez:. "Forse, ma solo forse, io sia un cogli..., ma di questa cosa sono fiero e convinto. Non lascerei mai incolpare la madre di mio figlio con accuse false (scontato sta fare/creare situazioni apposta per far parlare la gente). Fondamentalmente perché il male principale lo starei facendo al mio proprio figlio".