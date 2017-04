"A cinquant'anni non ho una famiglia": Raz Degan si confessa a Nancy Coppola

All'Isola dei famosi, i rapporti tra Raz Degan e Nancy Coppola sono più sereni. Per lui, momenti difficilia causa di una puntura di animale a un dito.

Eccolo infatti confessare a Nancy: "Ieri sera quando ero sveglio, in pieno dolore, ho contemplato un po' la mia vita. La mia scelta di essere nomade ha creato questo personaggio, questo carattere, la vita che ho. Infatti, a cinquant'anni, non ho famiglia, non sono sposato e non ho figli. Rimpianti? Sì, ma durano dieci minuti".

"Comunque ti sei creato da solo - ha sottolineato la cantante - hai fatto delle rinunce, oggi non hai famiglia, non hai figli". Raz Degan, però, non ha escluso novità in futuro: "Tutto può cambiare".