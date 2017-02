Nancy contro Malena, sull'Isola dei Famosi ancora un litigio per la napoletana

Litigio, sull'Isola dei Famosi, tra la cantante partenopea Nancy Coppola e la pornodiva Malena. "Tutto ciò che abbiamo qua, va diviso per otto – ha spiegato la napoletana – Non mi piace essere egoista e qualcuno qui è molto egoista, non sopporto chi si dà delle arie e si sente vip".

"Io – ha continuato – sono quella della porta accanto, una ragazza disponibile, solare e soprattutto vera".

Nei giorni scorsi Nancy aveva già avuto alcuni contrasti con Nathalie Caldonazzo. Le due avevano litigato per il cibo: la Coppola aveva accusato la concorrente di aver nascosto nel suo costume dei pezzi di cocco.