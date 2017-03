L'Isola dei Famosi: "Nancy, perché tu non dimagrisci?"

Durante l'ultima puntata in onda dell'Isola dei Famosi, Nancy Coppola ha fatto il nome di Raz Degan per le nomination e ha manifestato il fastidio nei suoi confronti: "Durante la settimana mi ha anche offeso. Poi continua a ripetere che fa tutto lui e che noi non siamo in grado di vivere senza di lui".

Poco dopo, però, Vladimir Luxuria le ha lanciato una frecciatina: "Nancy, posso chiederti una cosa? Perchè tutti gli altri naufraghi sono dimagriti mentre tu non hai perso nemmeno mezzo chilo? Sei bella in forma, eh? Cosa mangi di nascosto, un'alga benefica?".

La cantante ha subito replicato: "Tutti mi dicono che ho perso chili. Mi sono sgonfiata. Ovvio, non sono come gli altri naufraghi".