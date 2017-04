Isola dei Famosi, quarto posto per Nancy Coppola: "Grazie a tutti" |VIDEO

Si è conclusa l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, con Nancy Coppola, che si è classificata quarta. Con il 70% dei voti, la cantante abbandona il reality perdendo al televoto contro Simone Susinna.

Vince l'edizione 2017 del reality Raz Degan, in finale proprio contro Simone Susinna. Il saluto di Nancy Coppola ai fans, in diretta Facebook con la propria pagina personale social, durante la festa per la fine del programma: "Grazie a tutti per il sostegno, parleremo con calma dell'avventura". Il Video tratto dalla pagina Fb di Nancy Coppola