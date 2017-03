Nancy Coppola e il pollo della discordia: "Per una volta ho pensato a me"

Naufraghi sempre più affamati all'Isola dei Famosi. Simone Susinna e Nancy Coppola sono stati invitati dalla produzione a raggiungere il totem della tentazione. Davanti a loro, una cesta con pollo arrosto con patate. Due le opzioni: mangiare con calma il pollo o rinunciare e fornire sei piccoli tramezzini per tutto il gruppo.

La scelta sembra fin troppo semplice per Nancy che ricorda le vecchie ricompense per lei non divise equamente: "Non me ne frega un ca...o, mi dispiace solo per Malena". Una volta tornati dagli altri, la cantante sottolinea: "Visto che nelle prove non ho mangiato mai niente ho preferito pensare a me per una volta".

Gelida Samantha De Grenet: "Accetto quello che dici ma non condivido". Raz Degan, al contrario, si è detto d'accordo con lei: "Hai fatto bene".