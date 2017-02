L'Isola dei Famosi, Nancy Coppola: "Moreno mi giudica perché canto ai matrimoni"

Non c'è un solo momento di pace sull'Isola dei famosi. L'ultimo 'malessere' riguarda il rapper Moreno Donadoni e Nancy Coppola.

La cantante napoletana ha fatto sapere che si sfogherà nel corso della puntata di martedì 28 febbraio. "Viene a toccare le mie cose perché ha paura di me. Sono stata giudicata per il mio lavoro, perché canto ai matrimoni e alle comunioni. Le famiglie e i bambini che ti fanno entrare nella loro vita divertendosi con il tuo lavoro non hanno prezzo. Sapevo ci fosse rivalità ma fra due donne o due uomini, ma a quanto ho visto esiste anche tra una donna e un uomo. Mi sfogherò in diretta, dirò tutto in puntata, darò lo scoop". Non resta che attendere.