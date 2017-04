Gennaro, l'infermiere 'nnammurato di Italia's Got Talent 2017

È uscito in semifinale Gennaro Guerra, l'Operatore Socio Sanitario partenopeo che stava scaldando gli animi dei partenopei dal palco di Italia's Got Talent.

La sua esibizione è piaciuta moltissimo in città, e non sono poche le proteste per la sua uscita dal talent. “Sono stato iscritto dai miei pazienti perché canto sempre per loro - aveva spiegato nelle scorse settimane - E' stata una favola arrivare lì per me".