Ines Trocchia, la modella napoletana spopola su Maxim Messico

Ines Trocchia, 22 anni appena, può essere considerata la nuova icona italiana di bellezza.

La supermodella di origine campana - nata a Nola e poi vissuta a Sperone in Irpinia - è ora protagonista di un nuovo servizio sexy per Maxim Messico nel quale è stata definita “Pin Up all’italiana”. Le immagini sono di Emanuel Tosi.

Seguitissima sui social con oltre 70mila follower, Ines è stata protagonista di scatti per Playboy, Gq, Fhm, Esquire, ForMen e Sports Illustrated.