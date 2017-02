Ilenia Lazzarin e la caduta sugli sci: "Ora porto un tutore"

A fine dicembre, l'incidente sulle piste da sci a Sestriere. Oggi Ilenia Lazzarin, attraverso la sua pagina Facebook, ha aggiornato i fan.

"Volevo rassicurare tutti che ho avuto i risultati della Risonanza Magnetica ed è una lesione ossea - ha spiegato l'attrice di Un Posto al Sole - ho rotto il piatto tibiale, quindi per fortuna niente menisco o legamento crociato da operare. Porterò il tutore per 45 gg ma in #upas non si deve vedereeee!!!!".