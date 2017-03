Ilenia Lazzarin con il pancione, ma è un fotomontaggio

"Beh non ho parole... GRAZIE a un carissimo fan che ha tradotto "con effetti speciali" in questo fotomontaggio che sembra quasi vero!!!! Lo prendo come augurio di buon auspicio... grazie grazie grazie!".

Così Ilenia Lazzarin nelle scorse ore su Facebook. L'attrice, Viola Bruni di Un posto al Sole, ha pubblicato uno scatto modificato in cui appare con il pancione. Unanime il pensiero dei suoi ammiratori: "Sei bellissima".