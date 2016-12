Ilenia Lazzarin, incidente sulle piste da sci

Brutta avventura per Ilenia Lazzarin. L'attrice di Un posto al sole ha raccontato ai suoi fan su Facebook cosa le è accaduto nelle ultime ore.

"Vi scrivo da una camera d'albergo di Sestriere. Ieri è stata una giornata importante, ero sulle piste da sci, partiti il giorno di Santo Stefano. Appena arrivo sulle piste perdo il mio nuovo iPhone (o me lo rubano non lo saprò mai), non riesco a sciare nonostante la giornata spettacolare e la neve perfetta, quindi scendo pianin pianella su una pistina blu: cado, caduta stupidissima, si gira la tavola da snow, mi si gira il ginocchio, distorsione distrazione del legamento, dolore fortissimo, rientro il barella, giretto in ambulanza e al centro traumatologico di Sestriere. Ora ferma su questo lettino col ghiaccio e antidolorifici: "qualcuno" lassù ha voluto fermarmi un attimo".