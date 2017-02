Tensione a 'Verissimo" durante l'intervista di Giuliana de Sio

Momenti di tensione durante l'ultima puntata di 'Verissimo': tra gli ospiti, Giuliana De Sio. La conduttrice Silvia Toffanin, sentendosi sotto accusa, ha lanciato una frecciatina all'attrice intenta a promuovere 'Il bello delle donne": "Di cosa vogliamo parlare, vuoi condurre tu l'intervista?". La De Sio, infatti, si era lamentata delle domande "banali". Dopo la reazione della conduttrice, ha però chiesto scusa.

Durante l'intervista, si è parlato della madre dell'attrice scomparsa da poco: "Me la porto dentro, mi porto dentro bene e male, come sempre, perché il rapporto tra figli e genitori non è mai univoco. Il bene è la sua integrità, fino alla follia, cosa che mi ha portato a capire regole della buona educazione; ma anche l'anarchia. Mi ha dato un po' di bellezza, un po' perché lei era bellissima, mi ha dato amore e sono contenta di essere stata sua figlia, anche se mi ha fatto anche soffrire, perché era una persona dura... Io sono andata via di casa anche abbastanza presto, a 18 anni, non mi confidavo con lei perché tendeva a giudicare, però ci sentivamo ogni giorno al telefono. Mi manca molto, la morte di un genitore ti mette davanti alla morte stessa, all'assenza, percepisci un vuoto che sembra incolmabile".