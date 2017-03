Giuliana De Sio delusa dall'ultimo ex: "Due anni da dimenticare"

Una esperienza, quella di 'Ballando con le stelle', che Giuliana De Sio non rifarebbe - "Stanca è un eufemismo. All’inizio pesavo 53 chili, ora 49. Mangio di tutto tranne le fritture. Salto il pranzo: non ho tempo" - ma l'attrice, in una lunga intervista a Libero, è tornata a parlare della sua vita privata.

"Non ho un compagno, mi piacerebbe ma mi sembra un sogno irrealizzabile. Magari mi stupirò. La solitudine è anche affascinante, ti dà un senso di onnipotenza e libertà. Adesso potrei prendere un aereo e andare alle Maldive senza dover rendere conto a nessuno". E sulla sua ultima storia, quella con l'ex tronista Mario De Felice: "Due anni da dimenticare e cancellare. Lasciamo perdere".