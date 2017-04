"Sta distruggendo il camerino", ma Giuliana De Sio smentisce

Eliminata da Ballando con le stelle. Ma a bruciare ora a Giuliana De Sio sono soprattutto le accuse dei giudici che, durante la diretta di sabato, avevano diffuso su Twitter la notizia che l’attrice stesse distruggendo il suo camerino.

Immediata la smentita della De Sio su Facebook: "Non c''è stato alcun camerino distrutto. Non distruggo le cose degli altri e nemmeno cerco di distruggere esseri umani come state facendo voi con me in questa trasmissione raccontando bugie. Per la cronaca ero in infermeria e attendevo in mutande che mi riportassero il vestito per l'esibizione che era stato cucito troppo stretto. Sul mio stato d animo non dico niente. Come ho detto in diretta "mi piaccio di più quando taccio "e in questa trasmissione ho quasi sempre solo taciuto e ballato (almeno ci ho provato)".