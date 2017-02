Giuliana De Sio: "Non ho rinunciato all'idea dell'amore"

Giuliana De Sio è pronta a scendere in pista con la nuova avventura a 'Ballando con le stelle'. Ma l'attrice desidera rimettersi in gioco anche dal punto di vista sentimentale.

"Non ho rinunciato all'idea dell'amore", ha confessato al settimanale Nuovo. "Il fatto di essere indipendente e stare bene da sola non significa che non sarei felice di avere un uomo accanto. Mi piacerebbe molto".

Sull'universo maschile: "Confesso di non sentirmi ottimista al riguardo: per quel che riguarda i rapporti tra uomini e donne oggi viviamo il momento peggiore. Un uomo maturo è pieno di paure e insicurezze, fa fatica a mettersi in relazione con le sue coetanee, mentre i giovani sono più coraggiosi e disposti a mettersi in gioco, anche se poi sono inaffidabili: prima ti adorano e un minuto dopo scappano via. Penso che gli uomini ce l'abbiano con le donne perché sono diventate troppo evolute. Per insicurezza non reggono il confronto. La vera emancipazione oggi tocca agli uomini, perché sul fronte femminile c'è già stata".