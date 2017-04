Gigi D'Alessio: dalle delusioni di Made in Sud agli attestati di stima di Carmen Russo

Il Made in Sud di Gigi D'Alessio è nell'occhio del ciclone. Per alcuni un flop, per altri un'occasione mancata, di certo non sta raccogliendo fin qui critiche particolarmente positive.

Una grande delusione per il cantante partenopeo, che però può rifarsi grazie ad una fan speciale, Maria Turchi, la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo.

La coppia, bambina a seguito, ha incontrato il cantante in aeroporto a Palermo. Lì Gigi si è divertito a tenerla fra le braccia e giocarci, cogliendo l'occasione per fare i complimenti a Carmen e augurando un futuro "spettacolare" alla bimba.

"Maria e il caro amico Gigi d'Alessio, all'aeroporto – ha scritto Carmen Russo accanto ad un video della scena postato sui social – artista sempre al top".