Gigi DʼAlessio, la prima estate senza Anna

Ci saranno stati momenti sicuramente migliori per Gigi D'Alessio. L'artista, in crisi con la sua compagna Anna Tatangelo, sta trascorrendo infatti la sua prima estate da 'separato'. "Diva e Donna" lo ha fotografato in Sardegna con il piccolo Andrea: Gigi appare pensieroso e con qualche chilo di troppo.

Sempre in forma, invece, la Tatangelo che qualche giorno fa ha ammesso: "Sto bene da sola, tranquilla con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui".