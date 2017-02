Gigi D'Alessio: "Sono napoletano, superstizioso e scaramantico"

Emozionato a poche ore dalla 67esima edizione del Festival di Sanremo. Gigi D'Alessio, in gara con il brano "La nuova stella", non nasconde la sua agitazione e, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, spiega: "Sono napoletano, superstizioso e scaramantico, qual che basta, il giusto, ma ogni volta che salgo sul palco del palco del teatro Ariston alzo gli occhi al cielo e mi raccomando a Dio ringraziandolo per tutto quello che mi ha dato. Sono un uomo fortunato".

E poi: "Partecipare a Sanremo era uno dei miei sogni da ragazzo. Il brano che proporrò e un momento della mia vita: stavo vicino al pianoforte e sentivo di raccontare a mia madre le cose come stanno. Mamma non ha visto i miei figli crescere, non ha visto niente della mia carriera. È una canzone rivolta tutti quelli che hanno perso una persone cara".